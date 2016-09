DBU overvejer at stemme blankt ved Uefa-præsidentvalg

Spanske Angel Maria Villar var oprindeligt en af Uefa-præsidentkandidaterne, men han trak sig tirsdag. Det efterlader slovenske Aleksander Ceferin og hollandske Michael van Praag som de to kandidater.

DBU-formand Jesper Møller havde forberedt 24 spørgsmål til præsidentkandidaterne. Nu grubler han over svarene.

- Jeg skal tænke mig rigtig godt om nu. Jeg havde på forhånd skrevet 24 spørgsmål op, som jeg ville have svar på. Heldigvis var de to kandidater rimelig præcise. Hvis jeg ikke havde fået rimelig gode forklaringer fra begge, havde jeg sagt nu, at jeg stemmer blankt.

- Men når jeg har fået rimelig præcise svar om åbenhed, gennemsigtighed, kvindefodbold, involvering, demokratiproces og så videre, er jeg selvfølgelig nødt til at tænke mig om, siger Jesper Møller.

Han fortæller desuden, at han vil stille de to kandidater flere spørgsmål i dagene op til valget, der finder sted 14. september i Athen.

Et af de helt centrale emner på dagens møde med kandidaterne var de ændringerne i Champions League, der blev hastet igennem i sidste uge to uger før præsidentvalget.

Begge kandidater sagde torsdag, at de ikke var tilfredse med processen. Michael van Praag var imidlertid selv med til at planlægge den nye struktur, og derfor tror Jesper Møller mest på, at Ceferin kan ændre på den.

- Van Praag har jo været en del af det. Når han siger til mig, at han gerne vil kigge på det, er jeg usikker på, om det er fordi, han vil lave om på det.

- Ceferin siger, han gerne vil kigge på det, og der tror jeg, det er for at lave det om. Han kommer jo fra et af de mellemstore lande. Hvorfor skulle han ellers bruge tid på det?

- Det er en klar fordel for ham, at han ikke har været en del af det, men det kan jeg jo ikke bruge til noget, hvis han heller ikke vil lave om på det. Vi skal have grublet lidt over de svar, vi har fået, siger Jesper Møller.