DBU og spillerne er enige: De andre vil ikke forhandle

Spillerne erklærer sig klar til at forhandle "dag og nat". DBU inviterer til nye diskussioner senere onsdag. Alligevel tyder det ikke på, at der er et fælles grundlag at mødes på.

- DBU ved, at en forhandling kræver, at begge parter bøjer sig imod hinanden.

- Så vi har fra vores side søgt at imødekomme spillerne med forhøjelse af de økonomiske rammer, siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer.

- Vi har derfor også bevæget os en del i spillernes retning i forhold til vores oprindelige udspil. Nu håber vi også, der på samme måde vil være bevægelse og reel vilje til forhandling fra Spillerforeningens side, siger han.

Spillerforeningen, repræsenteret ved landsholdsspilleren Sanne Troelsgaard, fastholder, at det er DBU, der har trukket sagen i langdrag.

Tirsdag måtte unionen aflyse kvindelandsholdets udsolgte EM-revanche mod Holland, der skulle have været spillet fredag i Horsens.

I næste uge venter en VM-kvalifikationskamp mod Ungarn, og foreløbig kender kun Uefa svaret på, hvilke konsekvenser, det vil få, hvis Danmark udebliver eller sender et rent amatørhold.

- DBU har trukket tiden i forhandlingerne i ni måneder op til de her kampe. Nu trak de tiden hele mandag og hele tirsdag.

- Og nu kan vi læse i BT, at DBU åbenbart ikke mener, at det er relevant at mødes med os, fordi de venter på et svar fra Uefa. Mens tiden går, siger Sanne Troelsgaard, der har været med til forhandlingerne med DBU.

- Det er en helt uforståelig forklaring, som DBU kommer med. Det her drejer sig om en fireårig aftale, som vi har kæmpet for at få DBU til forhandlingsbordet om i ni måneder.

- Kom nu DBU, drop nu det tidsudtræk, lyder det fra Sanne Troelsgaard.

Konflikten drejer sig om en ny landsholdsaftale gældende for kvindelandsholdet og det mandlige U21-landshold.

Ifølge DBU gik forhandlingerne i gang 29. november sidste år og har foreløbigt strakt sig over 11 møder.