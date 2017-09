DBU giver spillerne ultimatum: Vi skal have svar lørdag

EM-sølvvinderne vil ikke optræde i DBU-regi, så længe Spillerforeningen og DBU forhandler om en ny landsholdsaftale. Derfor er det fortsat helt åbent, hvem landstræner Søren Randa-Boldt kan tage med til kampen i Ungarn.

Nu kan sagen imidlertid ikke trækkes meget længere ud, siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer.

- Vi skal have en afklaring lørdag på, om spillerne vil stille op og spille landskamp tirsdag. Det siger jeg ikke for at lægge pres på dem, men fordi der er en række praktiske og sportslige forberedelser.

- Hvis ikke de vil spille den kamp, skal vi have mulighed for at beslutte, hvad pokker vi gør.

- Skal vi finde nogle andre spillere, aflyse kampen eller trække holdet helt? Der er vi i gang med både plan B og C, siger Jakob Høyer.

DBU og Spillerforeningen mødes igen lørdag morgen klokken 9, og forhandlingerne skal altså munde ud i en aftale, inden dagen er omme.

Ellers kan landstræneren blive tvunget til at sammensætte et hold af spillere, der står uden for fagforeningen.

Alternativet er at blive helt væk, hvilket vil have store konsekvenser for kvindelandsholdet i de kommende år.

DBU ser dog frem mod lørdagens forhandlinger med en vis optimisme.

- For første gang oplever vi, at der er bevægelse i forhandlingerne, og at vi møder en forhandlingspart, som ikke kun har ultimative og ufravigelige krav, siger Jakob Høyer.