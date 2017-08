DBU forventer op mod 700 danske tilskuere til semifinale

Hun har arbejdet på højtryk for at hjælpe danskere til Holland, efter at det danske EM-hold søndag sensationelt slog de tyske europamestre med 2-1 i kvartfinalen.

- Vi forventer op mod 700 fans på torsdag, og det er vi glade for, siger Moesgaard.

Nøjagtig hvor mange danskere, der har købt billet, er svært at sige, da Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) står for billetsalget.

DBU er dog også inde over en del af billetsalget, da unionen sender fanbusser mod Holland.

- Langt de fleste danskere arrangerer selv transporten derned. Men vi sender en bus derned, siger Katja Moesgaard.

Hun fortæller også, at DBU har undersøgt muligheden for at sende et fly til Holland, men det er blevet droppet.

Stadion i Breda har plads til 19.000 tilskuere, og en stor del af siddepladserne var reserveret af tyskere, der havde forventet at se deres helte i semifinalen.

- Jeg har fået oplyst, at tyskere havde reserveret 10.000 billetter.

- De har nok troet, at det var et sikkert ferieindslag, siger Katja Moesgaard.

Torsdagens semifinale mellem Danmark og Østrig spilles klokken 18.00 i Breda.