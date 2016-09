DBU-formand vil søge svar på Platinis tilstedeværelse

Mandag meddelte Uefa, at man havde fået grønt lys til dette af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) etiske komité.

Den forhenværende franske præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) Michel Platini afsoner aktuelt karantæne fra alle fodboldrelateret aktiviteter. Alligevel vil han være blandt tilhørerne, når der onsdag er præsidentvalg i Uefa i Athen.

Det faktum har formand i Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, taget til efterretning, men han lader forstå, at han undres.

- Jeg har nødvendigvis den holdning, at når det er en uafhængig instans, der har truffet en afgørelse, er jeg som formand nødt til at tage den til efterretning.

- Men dermed ikke sagt at jeg, når vi når længere frem, ikke vil spørge i vores politiske landskab, hvem der har fået den idé, og hvem der har spurgt om det. Så behøver jeg vist ikke sige ret meget mere om min holdning, siger Jesper Møller.

Han vil dog være varsom med at kritisere beslutningen.

- Politisk set har jeg lov til at spørge dem, jeg har stemt på, hvad der er foregået. Men jeg skal passe på med at kritisere en uafhængig instans, for det kan også blive kritiseret, lyder det fra DBU-formanden.

Platini er i gang med at udstå en fire år lang karantæne, der oprindeligt lød på otte år, men siden blev nedsat af Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Franskmanden blev sammen med den forhenværende Fifa-præsident Sepp Blatter dømt i den meget omtalte sag, hvor der ikke kunne findes dokumentation for, hvorfor Blatter havde overført to millioner schweizerfranc (13 millioner kroner) til Platini i 2011.

Begge forklarede, at det var betaling for konsulentarbejde udført af Platini for Fifa i perioden 1998-2002, men der fandtes ingen skriftlige aftaler om arbejdet.

Ved onsdagens præsidentvalg er 48-årige Aleksander Ceferin, der er formand for Det Slovenske Fodboldforbund (NZS), og 68-årige Michael van Praag, der står i spidsen for Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB), de to kandidater.

Spanske Ángel María Villar har siden sidste år været midlertidig præsident for Uefa.