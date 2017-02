Jesper Møller vil afvente et møde i København i næste uge, før han lægger sig fast på et muligt fælles nordisk EM-bud. (Arkivfoto).

DBU-formand holder døren åben for fælles nordisk EM

Formand i Dansk Boldspil-Union (DBU), Jesper Møller, og hans kollega fra det svenske forbund, Karl-Erik Nilsson, er enige om at afvente en rapport, der præsenteres næste fredag på et møde i København.

Danmark er endnu ikke parat til at trække sig fra et fælles nordisk bud på et fremtidigt fodbold-EM.

- Vi har haft en ekspertgruppe til at analysere på mulighederne, og de har lavet en rapport. Indtil den er præsenteret, er min svenske kollega og jeg enige om, at vi ikke beslutter os for noget, siger Jesper Møller til Ritzau.

- Terje må tale på egne vegne, men jeg er meget afklaret om, at vi fra dansk side afventer rapporten og mødet i næste uge.

DBU-formanden oplyser, at han efter næste uges møde i København vil forelægge ekspertgruppens arbejde for resten af DBU's bestyrelse.

- Jeg kommer til at bringe konklusionerne og indstillingerne fra rapporten videre til bestyrelsen, siger Jesper Møller.

Terje Svendsen fra Det Norske Fodboldforbund mener ikke, at der er mere end to-tre stadioner i Norden, der lever op til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) EM-krav.

Svendsen mener derfor, at det er forbundet med for store omkostninger at afholde et EM.

- Det er ikke, fordi jeg er uenig i, at vores stadioninfrastruktur er problematisk. Men lad os nu se, hvad eksperterne siger, lyder det fra Jesper Møller.

Ansøgningsfristen i forhold til et bud på EM i 2024 er i marts.

- Fristen er ikke sprunget endnu, og det er derfor, at vi for lang tid siden har placeret mødet i København i næste uge, siger Jesper Møller.

Hvis det ikke ender med et fælles nordisk bud på EM, kan andre turneringer komme i spil.

- Det er en række muligheder.

- Vi kan lave noget sammen med Norge og Sverige, og vi kan også lave noget med Sverige. Jeg vil ikke lægge mig fast, før jeg har set rapporten, siger DBU-formanden.