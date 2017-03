DBU-formand Jesper Møller mener, at lørdagens beslutning i Korsør er god for dansk fodbold.

DBU-formand: Den rigtige vej for dansk fodbold

Fremtiden for dansk fodbold ser lysere ud, efter at Dansk Boldspil-Unions (DBU) repræsentantskab har flyttet flere opgaver ud til Divisionsforeningen og Foreningen af lokalunioner.

Divisionsforeningen får som minimum frem til 2028 ansvar for driften og udviklingen af Superligaen, divisionerne og pokalturneringen.

- Vi tror på, at det her er den rigtige vej for dansk fodbold, siger Jesper Møller, der kalder dagen historisk.

DBU vil - ligesom nu - også i fremtiden være sikret 9,5 procent af de kommercielle rettigheder, Divisionsforeningen kan forhandle sig frem til på vegne af de danske topklubber.

I disse år får DBU omkring 33 millioner kroner overført om året fra Divisionsforeningen.

Lørdagens overdragelse giver Divisionsforeningen mulighed for at lave bedre aftaler, der rækker langt ud i fremtiden.

- Klubberne vil gerne kunne forberede længerevarende medieaftaler, så det her er et sikkerhedsnet under klubberne, forklarer Jesper Møller.

Ud over muligheden for at forhandle kommercielle aftaler betyder den nye ansvarsfordeling, at Divisionsforeningen eksempelvis skal administrere spillerkontrakter og fastsætte licens- og stadionkrav.

Hvis den nye struktur med tiden skulle vise sig at være ugunstig for DBU, så føler Jesper Møller sig sikker på, at den kan ændres.

Det vil også være muligt, selv om aftalen tidligst kan opsiges med virkning fra 2028.

- Jeg er sikker på, at hvis vi om et år eller to ikke mener, at det ikke er godt nok, og vi skal have justeret aftalen, så kan vi kigge på det. Det vil jeg garantere, at vi kan.

- Jeg vil vove den påstand, at vi kan drive en aktieselskabs-ledelse til vanvid, siger Jesper Møller med henvisning til de danske topklubber.

DBU-formanden kan sagtens forstå, hvis der er folk, der føler sig utrygge. Han henviser dog til, at Divisionsforeningen har varetaget flere af opgaverne i et stykke tid.

- Spørgsmålet er om ikke Divisionsforeningen i forvejen har administreret mange af de her ting i den prøveperiode, vi har kørt de senere år, siger Jesper Møller.

Den tidligere generalsekretær i DBU, Jim Stjerne Hansen, har gennem den seneste uge op til repræsentantskabsmødet kritiseret overdragelsen af ansvar. Han mener, at DBU bliver udhulet.

Det afviser næstformand i DBU og formand i Divisionsforeningen, Thomas Christensen.

- Det med, at man udhuler DBU, det er ikke vigtigt her.

- Vi (Divisionsforeningen, red.) er en del af DBU og vil fortsat være det. Vi vil lægge mange kræfter i et stærkt DBU, siger han.

- Det her er til gavn for dansk professionel fodbold og breddefodbold.

- Det er et kæmpeskridt i den rigtige retning i forhold til, hvad der sker andre steder i Europa. Det er helt naturligt. Jeg mener, at DBU står stærkere, siger Thomas Christensen.