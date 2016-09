DBU forlænger mangeårigt samarbejde med Carlsberg

Ølgiganten fortsætter som officiel partner for DBU frem til EM-slutrunden i 2020.

Den danske ølgigant har samarbejdet med DBU siden 1978, og Carlsberg skriver i en pressemeddelelse, at samarbejdet er blevet forlænget til og med EM-slutrunden i 2020.

Dansk Boldspil-Union (DBU) kommer også til at have Carlsberg som samarbejdspartner de næste fire år.

- Carlsbergs samarbejde med landsholdet går mange år tilbage, og vores nye partnerskab er udtryk for den stærke forbindelse, der er mellem os, siger Peter Giacomello, sponsorchef for Carlsberg i Danmark.

- Aftalen, vi har lavet, er et godt eksempel på, at vi fortsat investerer i vores brands, men samtidig hylder fansene og kulturen omkring fodbold med stemningsskabende tiltag, der forbedrer hele oplevelsen omkring landskampene, siger han.

Carlsberg har de seneste to år været involveret i arbejdet med at skabe stemning ved Danmarks kampe.

Det er blandt andet sket via en såkaldt stemningspulje, hvor fans kan søge om penge til stemningsskabende tiltag, for eksempel tifoer.

DBU glæder sig over at have forlænget aftalen.

- I DBU arbejder vi benhårdt på at styrke relationen til vores mange passionerede fans og lytte til dem for at sikre den bedst mulige stemning til landskampene.

- Carlsberg arbejder både målrettet og innovativt med netop den målgruppe, og derfor er det en aftaleforlængelse, der giver rigtig god mening, siger Katja Moesgaard, der er DBU's kommercielle direktør.