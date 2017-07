DBU-eliteformand: Kvinder kan blive god forretning for FCK

- Vi har prikket til FCK for at få dem i gang, men jeg er ikke så naiv, at FCK bare overvejer det for deres blå øjnes skyld.

Det vurderer formanden for Dansk Boldspil-Unions (DBU) kvindeelitegruppe, Mette Bach Kjær.

FC København overvejer at starte et kvindehold, og det kan på sigt være en god forretning.

- FCK overvejer det her, fordi der er et forretningspotentiale, siger Mette Bach Kjær.

De senere år har flere internationale topklubber som Bayern München, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal og Manchester City valgt at satse på kvindefodbold.

Snart kommer Real Madrid og Juventus også med på vognen.

Ifølge Mette Bach Kjær handler klubbernes indtog i kvindefodbolden blandt andet om at fange kvindernes opmærksomhed - og dermed familiernes pengepung.

- Fodbold er et produkt til hele befolkningen. Men vælger man som klub ikke at tage kvindefodbold til sig, så har man et produkt, der kun henvender sig til halvdelen af befolkningen.

- Hvis man er en forretningsmand, så tænker jeg ikke, at man vil nøjes med kun halvdelen af befolkningen, siger hun.

Mette Bach Kjær tror også, at et kvindehold kan hæve tilskuerantallet til FCK's kampe.

- Man siger jo, at det er kvinderne, der træffer beslutningerne i hjemmet.

- Så hvis manden vil tage børnene med til fodbold, så siger konen måske nej og ønsker i stedet, at de penge skal bruges til, at børnene kan gå til spejder.

- Jeg tror, at nogle klubber kan se forretningspotentialet i at henvende sig til hele familien, siger hun.

FCK-overvejelserne om at starte et kvindehold kan også være en motor for dansk fodbold.

Den bedste danske kvindeliga består primært af amatørhold bortset fra Fortuna Hjørring og Brøndby, der tilbyder semiprofessionelle forhold.

Denne sommer er mesterholdet Brøndby blevet lænset for en lang række profiler, der har fået tilbudt fuldtidskontrakter i Sverige, England og Frankrig.

Mette Bach Kjær håber, at FCK med en kvindesatsning kan trække endnu flere af de mandlige superligaklubber med og drive kvindefodbolden mod mere professionelle forhold i Danmark.

- Jeg tror, at de kan få flere med, hvis de er firstmovers. Det kan blive ringe i vandet, siger kvindernes eliteformand.

- Superligaklubberne har hele setuppet, men de vil få udgifter til træner og lønninger afhængig af ambitionsniveauet.

- Hvis herreklubberne kunne være med til at gøre kvindeligaen mere attraktiv i Danmark, kan vi måske også tiltrække profiler fra udlandet. Det vil give mere spænding, vurderer Mette Bach Kjær.