DBU-elitechef: Spillerforeningen ønsker ikke en løsning

Hos Dansk Boldspil-Union (DBU) ærgrer elitechef Kim Hallberg sig over, at forhandlingerne med Spillerforeningen og de danske fodboldkvinder lørdag brød sammen.

DBU og Spillerforeningen havde nærmet sig hinanden på flere områder, men det lykkedes ikke at nå til enighed.

- Vi har forsøgt at nærme os spillernes ønsker på mange områder - og også forsøgt at skabe løsninger, der gør, at vi både kan spille kampen og arbejde videre med at få en samlet aftale på plads.

- Det virker som om, at Spillerforeningen reelt ikke ønsker kompromisser og løsninger, men kun opfyldelse af egne krav, siger Kim Hallberg til unionens hjemmeside.

Ifølge DBU blev landsholdsspillerne lørdag tilbudt en ny midlertidig aftale med højere honorarer, men Spillerforeningen afviste den.

- Jeg er - ligesom alle andre - meget påvirket af den her sag. Det er en utrolig trist dag for dansk fodbold, konstaterer Kim Hallberg og tilføjer:

- Vores ønske og mål med forhandlingen var at finde en løsning, så kvindelandsholdet på forsvarlig vis kunne tage til Ungarn og spille VM-kvalifikationskampen på tirsdag og ride videre på den fantastisk bølge efter EM. Sådan bliver det desværre ikke.

DBU fortæller, at spillerne mente, at der kunne være fundet en løsning efter den deadline, som unionen havde sat til lørdag klokken 13.

Men det var ikke en mulighed af sportslige og praktiske årsager, forklarer Kim Hallberg.

- Parterne nærmede sig hinanden, men der var fortsat langt igen - især på det principielle om hvorvidt at DBU er arbejdsgiver for landsholdsspillerne.

- Der var så mange uafklarede punkter i den 28 siders lange aftaletekst, at det ikke var muligt at nå frem til enighed om en endelig aftale, siger Kim Hallberg.

Spillerne er skuffede over, at DBU har valgt at holde fast i den deadline, som unionen selv valgte at sætte, da man blandt spillerne mener, at man kunne have forhandlet sig frem til en løsning.

- Vi er klar til at forhandle døgnet rundt. Men jeg er sådan set overbevist om, at vi kunne finde en løsning på et par timer fra nu.

- Så det er utroligt ærgerligt, at DBU vælger at stå til hinder for, at vi når helt i mål, siger Sanne Troelsgaard, medlem af landsholdets spillerråd, i en pressemeddelelse.

Hun insisterer på, at spillerne står til rådighed for forhandlinger med DBU, fra nu og til der findes en løsning.

- Vi skal have en ny aftale på plads - og ikke en eller anden lappeløsning. Vi må sammen tage ansvar og løse det her. Vi spillere er klar til at forhandle døgnets 24 timer.

- Vi kommer ikke til at lave midlertidige løsninger eller forlængelse. Det vil være som at tisse i bukserne, fordi man fryser.

- Vi er fortsat klar til at tage tyren ved hornene og få en aftale på plads, og det håber jeg også, DBU er, lyder det fra Troelsgaard.