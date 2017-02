William Kvist er en del af det spillerråd på landsholdet, som har accepteret at indgå forlig med DBU i sagen omkring manglende betaling af sponsorpenge.

Artiklen: DBU efter forlig: Vi er klar til at kigge fremad

Hos DBU er man glad for, at Spillerforeningen har takket ja til forlig i sagen om manglende sponsorbetaling.

Det meddelte Spillerforeningen i en pressemeddelelse, og hos DBU er man glad for, at sagen nu kan lukkes ned, fortæller kommunikationschef Jakob Høyer.

Tirsdag valgte Spillerforeningen at tage imod Dansk Boldspil-Unions (DBU) forslag om forlig i sagen om, hvorvidt spillerne havde penge til gode for sponsoraftaler fra perioden 2004-2011.

- Det er rigtig positivt, at Spillerforeningen anerkender, at der er fuldt fokus på de sportslige forberedelser til de vigtige kampe i foråret og dermed stopper den megen larm, som har været der de senere uger. Det er vi rigtig glade for, siger han.

Spillerforeningen havde varslet en stævning med krav om tilbagebetaling af næsten tre millioner kroner plus renter fra perioden 2004 til 2011.

Men i forliget skal DBU kun betale 667.500 kroner tilbage til spillerne, mens der faktisk også skal sendes 393.250 kroner den anden vej, da spillerne har modtaget for meget i perioden 2012-2014.

- Vi er også glade for, at de (Spillerforeningen, red.) anerkender, at det oprindelige krav på tre millioner kroner var helt ude af proportioner, og at vi nu ender på en betaling på mindre end en tiendedel af det beløb, siger Jakob Høyer.

Han ønsker ikke at gisne om, hvordan Spillerforeningen var nået frem til et beløb på tre millioner kroner.

- Det synes jeg, du skal tale med Spillerforeningen om, siger Høyer.

- Jeg tror, vi sagde i sidste uge, at det var mærkeligt at sidde med en stævning på noget, der var 6-10 år gammelt. Der er rigtig meget af det, som har ligget inden for det, man kalder forældelsen.

- Så vi er rigtig glade for, at vi nu kan komme videre og fokusere på det sportslige. Det er det svar, du får på den del af det.

Der har været en del uoverensstemmelser mellem DBU og Spillerforeningen med både landsholdsaftalen i 2015, voldgiftssag for nylig og senest varslingen om stævning.

Derfor håber Jakob Høyer også, at Spillerforeningen nu vil være med til at kigge i samme retning og skabe gode rammer i forberedelsen til VM-kvalifikationskampene i foråret.

- Spillerforeningen må jo finde ud af, om de vil være med til de forberedelser, eller om de vælger at finde andre huller i osten, som det har været tilfældet på det seneste, siger DBU-kommunikationschefen.

Spillerforeningen har ikke ønsket at kommentere forliget yderligere.

De 667.500 kroner, som landsholdsspillerne skal have retur for perioden 2004-2011, har spillerne valgt at poste i en kampagne mod homofobi i dansk fodbold, som Spillerforeningen søsætter.

Det tiltag bifaldes hos DBU.

- Jeg synes, det er positivt, at landsholdsspillerne og deres fagforening vælger at sætte gang i en absolut relevant kampagne. Det er også noget, vi har stort fokus på i DBU, og vi er på vej med nogle tiltag på det område.

- Der må ikke være homofobi i dansk fodbold. Det er enormt vigtigt, at alle trænere, spillere, fans, klubledere og alle i dansk fodbold står sammen i den sag, siger Jakob Høyer.