DBU byder alligevel ikke på fælles værtskab for EM 2024

Danmark og de øvrige nordiske lande føler sig ikke klar til at være vært for EM-slutrunden allerede i 2024.

Fredag meddeler Dansk Boldspil-Union i en pressemeddelelse, at man ikke har i sinde at byde på værtsrollen i et nordisk fællesskab, som det ellers var planlagt.

- Vi må erkende, at vi ikke er parate til en EM-slutrunde for herre A-landshold i 2024, men vi er heller endnu ikke parate til at lukke døren for et muligt fælles nordisk bud på en EM-slutrunde for herrer på et senere tidspunkt, siger DBU-formand Jesper Møller.

Tidligere fredag kom samme melding fra Sveriges Fodboldforbund, der ikke længere var interesseret i at deltage i et fælles nordisk bud på EM i fodbold i 2024.

Det oplyste forbundets formand, Karl-Erik Nilsson, til Göteborgs-Posten.

- Vi kommer ikke til at ansøge om EM i 2024, da vi ikke oplever, at vi vil være i stand til at opfylde stadionkravene, siger Karl-Erik Nilsson til avisen.

I sidste uge meldte Norge ud, at man ikke længere så sig selv som en mulig medvært for slutrunden. Årsagen var den samme.