DBU-boss roser nødvendig udskiftning i Fifas etiske komité

I Dansk Boldspil-Union (DBU) glæder formand Jesper Møller sig over, at to medlemmer af den etiske komité i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) torsdag er blevet udskiftet.

Den anbefaling kom frem allerede tirsdag, og i den forbindelse udtrykte de to nu forhenværende komitémedlemmer, at deres afsked ville være et stort tilbageslag for Fifa i kampen for at opnå større tillid til fodboldorganet efter flere korruptionssager.

Den vurdering deler Jesper Møller langt fra.

- Hvis man synes, udskiftningen er forkert, så har man korttidshukommelse. De er fra før udskiftningen af ledelsen, og før reformerne begyndte at virke.

- De har siddet siden 2013 - tilbage i Sepp Blatters (korruptionsdømt ekspræsident, red.) periode - og jeg synes, de har været for sløve. De sov for længe, indtil alle anholdelserne i Fifa skete. Så vågnede de op. Det var alt for sent.

- De var en del af en blåstempling af det gamle system. Så det er en hel naturlig del af oprydningen at få dem skiftet ud med nogle nye tunge navne, så vi kan fortsætte oprydningsarbejdet.

- Det er godt at få nyt blod ind, det har Fifa brug for. Oprydningen og implementeringen af nye reformer i Fifa skal nok fortsætte, selv om de frygter det modsatte, siger Jesper Møller.

Han roser samtidig Fifa-præsident Gianni Infantino for at have ført fodboldforbundet i en mere transparent retning i sine første 15 måneder som præsident.

Særligt én bemærkning i præsidentens beretning på kongressen var DBU-formanden glad for.

- Infantino var meget stærk i sine tilkendegivelser om at få ryddet op. Jeg var særdeles tilfreds med, at han sagde, at hvis man er i fodboldens verden for at berige sig selv økonomisk, så er man det forkerte sted.

- Det var essensen, og det fik han også et bifald for, siger Jesper Møller.

Spørgsmål: Skal man som fodboldfan og fodboldinteresseret have tillid til de beslutninger, der bliver truffet i Fifa?

- Man skal have tillid til dem, men man skal også have en sund skepsis, siger Jesper Møller.

- Jeg har tillid til de mennesker, vi har fået ind efter at have fjernet nogle andre. Vi må have tillid til Fifas nye medarbejdere ud for de regler, der er sat op for good governance. Så vi skal have tillid, men være skeptiske i vores tilgang, siger han.

DBU-formanden tilføjer, at det er vigtigt at være tålmodig i forhold til at få alle Fifas 211 medlemslande med på reformvejen.

På Fifa-kongressen blev det også endegyldigt vedtaget, at muligheden for at byde ind på VM-værtskabet i 2026 forlænges til august. Foreløbig har Fifa kun modtaget et fællesbud fra Canada, USA og Mexico.

En endelig tildeling af VM-værtskabet forventes at ske næste år.