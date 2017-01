Claus Bretton-Meyer forsøger i disse dage at rede trådene ud efter kritik fra flere landsholdsspillere over forholdene på landsholdet. (Arkivfoto).

DBU-boss giver Eriksen ret: Maden var elendig i Polen

Selv om Claus Bretton-Meyer ikke kan genkende al kritikken, er han enig i, at landsholdet fik dårlig mad under opholdet i Polen.

- Det er klart, at jeg må konstatere, at maden senest på hotellet i Polen ikke levede op til de standarder, som den type hoteller normalt gør. Vi har klaget til hotellet og er enige om, at det ikke var godt nok. Det er egentlig det, hvad maden angår.

- Landsholdet bor og opholder sig på nogle af de bedste hoteller, der findes både i Danmark og i udlandet.

- Vi har en dygtigt stab af folk bagved, som gør alt, hvad de kan for at forberede de her elementer, siger han.

Både anfører Simon Kjær, William Kvist og Christian Eriksen har de seneste dage været på banen med kritikpunkter rettet mod DBU.

Kritikken er blandt andet gået på dialogen med fodboldunionen, sundhedssektoren omkring landsholdet samt holdets kost.

Claus Bretton-Meyer er nu i kontakt med de tre spillere og med Kasper Schmeichel. Han er i gang med at sætte møder op både enkeltvis og sammen inden for de næste par uger, hvor landsholdets spillerråd i forvejen samles.

Han ønsker ikke at komme ind på, hvad de har talt om.

Til kritikken omkring holdets sundhedssektor lyder det, at man ikke kan tage alles præferencer in mente på et landshold.

- Vi er løbende i dialog med spillerne omkring behandlerne, og der er en del af spillerne, der har fået lov til at have personlige behandlere.

- Men vi også et samlet ansvar for det samlede landshold, så behandlingen kan ikke foregå på 22 forskellige måder med 22 forskellige personer, der skal træne og rådføres med mad, siger Claus Bretton-Meyer.

Spørgsmål: Kan du genkende noget af kritikken?

- Generelt må jeg bare sige, at vi tager det alvorligt, når spillernes frustrationer er så store, at det skal dække avisspalter i flere dage i træk. Det findes næppe nogen, der er mere kede af det end os og mig for den sags skyld.

- Spillerne skal kunne koncentrere sig om at spille, og det er et samlet ansvar, vi har, og det betyder, at vi skal tale direkte sammen for at få det her afklaret.