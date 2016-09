Dansk Boldspil-Unions formand, Jesper Møller, er glad for, at det danske U21-landshold tirsdag kvalificerede sig til U21-EM næste sommer.

DBU: U21-EM er bedre for talentudvikling end økonomien

De danske spillere får nemlig et stort udbytte af turneringen, selv om den ikke giver DBU et stort økonomisk udbytte modsat en slutrunde for A-landsholdet. Det siger DBU's formand, Jesper Møller.

Hos Dansk Boldspil-Union (DBU) er der stor glæde over, at det tirsdag aften lykkedes U21-landsholdet at kvalificere sig til EM-slutrunden i Polen næste sommer med en 3-1-sejr over Rumænien i Aalborg.

- Jeg har lykønsket spillerne sammen med Claus Bretton-Meyer (DBU-direktør, red.) over Skype, og spillerne var glade, og det er vi også. Det er virkelig godt for vores talentudvikling og den proces, vi er inde i, at vi igen er kvalificeret.

- Det er et rigtig godt hold, der spiller noget rigtig god fodbold. Det viser også, at de investeringer, vi lavede i talentudviklingen tilbage i 2008, virker. Det kunne man også se på den måde, som A-landsholdet spillede på i søndags, siger Jesper Møller.

Danmark var også med ved U21-EM i Tjekkiet for to år siden, og det har det danske A-landshold efterfølgende nydt gavn af.

- Vi spillede også rigtig god fodbold for to år siden, hvor vi kom langt (til semifinalen, red.). Flere af de spillere har vi også set præstere på A-landsholdet nu. Så det er meget positivt at kvalificere sig til en U21-slutrunde, siger DBU-formanden.

Spørgsmål: Hvad betyder slutrundedeltagelsen for DBU økonomisk?

- Der er ikke meget økonomi i at få U21-landsholdet til en slutrunde. Vi har jo prøvet det før, og der mener jeg, at vi var nødt til at afsætte et beløb til det. Men det er ikke noget stort, siger Jesper Møller.