Cykelrytters dopingsag fører til ny analyse af kosttilskud

ADD har besluttet at få foretaget en nærmere analyse af kosttilskuddet L-carnitine fra Bodylab, som ifølge dopingnævnet var årsag til rytterens positive test for stoffet DMBA.

Derfor sender den danske dopingmyndighed nu piller til analyse på et laboratorium i Oslo, som også benyttes til analyser af andre danske dopingprøver, bekræfter ADD.

Laboratoriet i Oslo er akkrediteret af Det Internationale Antidoping Agentur (Wada).

Den danske producent Bodylab anerkender, at laboratoriet i Oslo har fundet det ulovlige stof i piller, som Martin Toft Madsen har afleveret til ADD.

Producenten hævder dog, at DMBA-mængden, der blev konstateret i Madsens urinprøve, ville kræve indtag af 2000 piller L-carnitine.

Det kan ikke umiddelbart bekræftes fra anden side, og Bodylab erkender, at regnestykket er vanskeligt, fordi man ved for lidt om, hvordan DMBA omsættes i kroppen.

Bodylab siger, at producenten har fået egne piller analyseret på et laboratorium. Her har man - ifølge producenten - fået det svar, at pillerne ikke er kontamineret, altså forurenet, med DMBA.

Kendelsen i sagen om cykelrytteren var baseret på et positivt resultat for DMBA i tre piller fra en uåbnet beholder, som rytteren havde givet til ADD.

Bliver det bekræftet i de kommende analyser i Oslo, at det forbudte stof kan spores i kapslerne i L-carnitine, vil Bodylab finde en ny samarbejdspartner, siger kommunikationschef Morten Svane:

- Så må vi se på samarbejdet med den svenske producent.

Martin Toft Madsen slap ifølge kendelsen med en reprimande, da nævnet har lagt vægt på, at rytteren havde undersøgt produktets indholdsdeklaration grundigt.

Desuden lagde nævnet vægt på, at Madsen havde købt et anerkendt dansk præparat.

Når cykelrytteren ikke frifindes, skyldes det, at eliteatleter bliver advaret om, at kosttilskud kan være kontamineret med forbudte stoffer. Det er et udbredt problem, og der har været mange sager i udlandet.