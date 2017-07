Cykelboss-kandidat vil have lønloft og undgå superhold

Cykelsporten har brug for et lønloft for at undgå, at enkelte hold er altdominerende og tager al spænding ud af løbene.

Lappartients udmelding kommer, netop som det britiske Sky-mandskab endnu engang er i færd med at vise sin dominans ved Tour de France.

- Hvis man vil have sponsorer ind i sporten, så skal det være fordi, at man kan sige, at det her er en sport, der er fantastisk, fordi man ikke kender resultatet på forhånd, siger Lappartient ifølge AP.

- Men hvis man tager til et løb, og man ved, hvem der vinder, så falder interessen, lyder det fra den franske kandidat.

Sky vandt Tour de France med Bradley Wiggins i 2012. Siden da har Chris Froome vundet tre gange i Sky-trøjen. Igen i år er Sky dominerende med Chris Froome i den gule trøje og med Mikel Landa på femtepladsen.

- Jeg synes, at fodbold viste et godt eksempel ved at indføre økonomisk fairplay. Det skal vi også kigge på i cykling. Det er i alles interesse, at alle de bedste ryttere ikke kun er på ét hold, siger Lappartient.

Som en del af valgkampen forud for valget i september beskylder Lappartient samtidig Cookson for at have udvist "dårligt lederskab" i sin fireårige tid på posten som chef for cykelsporten.