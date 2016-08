Crystal Palace lejer Loïc Rémy i Chelsea for sæsonen

Den franske landsholdsspiller Loïc Rémy skal tilbringe denne sæson i Crystal Palace, da Chelsea har indvilget i at udleje angriberen for resten af sæsonen.

29-årige Remy er kun blevet brugt i begrænset omfang, siden han kom til Chelsea i 2014. Han har spillet 46 kampe og scoret 12 mål for klubben.

Skiftet genforener Loïc Rémy med Alan Pardew, som var manager i Newcastle, da Remy optrådte for klubben i sæsonen 2013-2014.

- Det var meget vigtigt for mig, at jeg kender Alan Pardew. Han er en god manager, og jeg er glad for at være her (i Crystal Palace, red.), siger Remy.

Også Pardew er glad for gensynet.

- Loïc har været på min ønskeliste gennem hele dette transfervindue, og jeg er lykkelig over, at handlen nu er afsluttet, siger Pardew.

- Det var mig, der hentede ham til Newcastle, så jeg ved, hvad han er i stand til, og jeg er overbevist om, at han vil bidrage med kvalitet til holdet.

Franskmanden vandt Premier League og Liga Cuppen i sin første sæson i Chelsea.

Den tidligere Lyon-, Nice- og Marseille-angriber har spillet 31 landskampe for Frankrig og scoret syv mål, men det er snart to år siden, at han sidst blev udtaget.