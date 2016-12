Crystal Palace fyrer manager efter skuffende sæsonstart

- Han har forbedret så mange områder i klubben, og vi ønsker ham alt det bedste for fremtiden, siger formanden i Crystal Palace, Steve Parish, til klubbens hjemmeside.

Crystal Palace har blot opnået 15 point i de første 17 kampe og har kun ét point til nedrykningsstregen på ligaens fjerdesidsteplads.

Pardew tiltrådte som manager i klubben i begyndelsen af januar 2015 og fik altså knap to år i stillingen. Han har også en fortid som spiller i klubben fra 1987 til 1991.

Alan Pardew erkender, at fyringen gør ham ked af det.

- Jeg har en masse følelser for denne fodboldklub, og jeg er ked af, at min tid her er forbi. Jeg føler, at jeg har et specielt bånd med klubben, og det håber jeg ikke, at der er ændret på.

- Jeg ønsker alle i klubben held og lykke i fremtiden, og det gælder selvfølgelig også for tilhængerne, som har været fantastiske, siger Alan Pardew blandt andet i en udtalelse til klubbens hjemmeside.

Her understreger den fyrede manager, at han ikke vil komme med yderligere udtalelser om fyringen her og nu.

Som manager har han tidligere stået i spidsen for blandt andre Southampton og senest Newcastle i fire år.