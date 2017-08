Cristiano Ronaldo: Min glans generer folk

Ronaldos besked kommer dagen efter, at han mandag tilbragte mere end 90 minutter i retten i Madrid.

Her svarede Ronaldo på spørgsmål i forbindelse med den skattesag, som den spanske anklagemyndighed har indledt imod ham.

Det hele foregik for lukkede døre. Ifølge AFP fremgår det af en udtalelse fra Ronaldos repræsentanter, at fodboldstjernen forklarede, at han altid har udfyldt sine selvangivelser og aldrig har haft til hensigt at unddrage sig skatter.

Skattesagen handler om, at de spanske myndigheder anklager Ronaldo for at have ført indkomst for 14,7 millioner euro (cirka 109 millioner kroner) uden om de spanske skattemyndigheder.

Ifølge den spanske avis El Mundo mener Ronaldo, at han kun er genstand for anklagen, fordi han er den person, han er.

- Jeg er her kun, fordi mit navn er Cristiano Ronaldo, sagde Ronaldo i retten ifølge El Mundo.

Det var mandag forventet, at Ronaldo bagefter ville sige nogle ord til det store opbud af pressefolk og fans, der havde taget opstilling ude foran retsbygningen.

Det skete dog aldrig, da Ronaldos-talsmanden Inaki Torres lod forstå, at superstjernen var taget hjem.

Et podium var ellers midlertidigt stillet op uden for retsbygningen, så den store folkemængde kunne se Ronaldo, hvis han ville sige noget.

Ifølge portugisisk tv, skyldtes Ronaldos manglende lyst til at udtale sig, at det var gået dårligt for Ronaldo i retten.

AFP beskriver med henvisning til stationen SIC, at der var flere øjeblikke med stor spænding i luften mellem anklageren og Ronaldo.

Cristiano Ronaldo blev i juni udnævnt til at være den bedst betalte atlet i verden af det amerikanske erhvervsmagasin Forbes.

Ifølge Forbes havde Ronaldo i fjor en indtægt på 93 millioner dollar, når både løn, bonusser samt sponsorindtægter regnes med.

FC Barcelona-stjernen Lionel Messi blev i fjor idømt 21 måneders betinget fængsel for skattesnyd.

I maj stadfæstede Højesteret i Spanien dommen.

Argentineren blev dømt for at have ført omkring 30 millioner kroner uden om skattesystemet i Spanien i perioden 2007 til 2009.