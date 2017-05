Cornelius uden mål mod Brøndby: Det må gerne komme nu

Andreas Cornelius spiller muligvis sin sidste kamp for FC København, når holdet torsdag møder Brøndby i pokalfinalen.

- Jeg vil da gerne score. Men det ville jeg også, selv om jeg tidligere havde scoret masser af mål mod Brøndby.

- Det betyder ikke noget for mig. Men jeg vil gerne score og løfte pokalen, siger Andreas Cornelius.

Angriberen har selv en forklaring på, hvorfor han aldrig har scoret mod torsdagens pokalfinalemodstander.

- Det har ofte været meget lukkede og tætte opgør med få mål. Mere tilfældigheder end flot spil, og så har det ikke lige været mig, der har fået bolden, siger Cornelius.

Pokalfinalen vil være en flot ramme for angriberens andet farvel til FCK, efter at han for fire år siden skiftede til Cardiff.

- Det er perfekt. Muligheden for at vinde pokalen og mesterskabet to år i træk og så tage afsted - det er perfekt, siger Cornelius.

- Hvis man bare tager kampen, så er det perfekt for pokalturneringen, at det er de to bedste hold, der mødes i finalen.

- Det er også lidt heldigt med lodtrækningen, for vi kunne have mødt hinanden i semifinalen, og så havde det været den rigtige finale.

- Det er de to bedste hold, det er to københavnerhold og et lokalopgør, så alt er perfekt, siger han.

Efter torsdagens pokalfinale afslutter Andreas Cornelius og holdkammeraterne i FCK endegyldigt sæsonen på søndag, når holdet på hjemmebane møder Sønderjyske i Superligaen.

Torsdagens pokalfinale fløjtes i gang klokken 17.00.