Cornelius-mål sikrer FCK remis i Porto trods undertal

Onsdag aften åbnede københavnerne med et enkelt point i den formodet sværeste gruppekamp på udebane mod FC Porto. Til trods for at have spillet 25 minutter i undertal på grund af en udvisning til Jan Gregus lykkedes det for FCK at krige 1-1 hjem.

Andreas Cornelius udlignede til slutresultatet kort inden i anden halvleg med et hovedstød. På det tidspunkt var FCK bagud på grund af en stor fejl af Thomas Delaney efter 13 minutters spil.

Anføreren modtog bolden lige uden for eget felt, men her blev han overrumplet af Otavio, som stjal bolden. Brasilianeren spillede hurtigt bolden til angriberen André Silva, som med hælen lagde den tilbage til Otavio, der fra kanten af feltet smækkede bolden hårdt i mål.

Ser man bort fra den store fejl af Thomas Delaney, lykkedes københavnernes defensive plan ellers ganske udmærket gennem hele kampen. Forsvarskæden og midtbanekæden stod tæt sammen, og det gjorde det svært for Portos spillere at kombinere sig igennem.

Derfor gik en del af spillet over kanterne, og det var begge FCK-backs dygtige til at afvise.

På midtbanen havde Ståle Solbakken valgt "tunge" spillere som Youssef Toutouh og Jan Gregus til kanterne. Defensivt fungerede det udmærket for begge, men frem ad banen var deres bidrag yderst begrænset i første halvleg.

Kort inde i anden halvleg fik Toutouh revanche, da han medvirkede til Andreas Cornelius' udligning.

Et indlæg fra Toutouh fandt Cornelius ved bageste stolpe, og efter sløset forsvarsspil fik Cornelius lov til at heade bolden ind bag Iker Casillas i Portos mål.

Udligningen faldt på et godt tidspunkt for FCK, som ellers burde være begyndt at overveje, hvordan Porto skulle dirkes op.

Efterfølgende blev FCK-spillet også mere modigt og tålmodigt, og Porto virkede samtidig som et rystet hold med egne tilskuere på nakken. Endnu en unødvendig FCK-fejl fik dog kampen til at ændre karakter igen.

Bedst som Jan Gregus var på vej til at blive skiftet ud, måtte han i stedet forlade banen med gult kort nummer to, da han kom klodset ind i en glidende tackling midtvejs i anden halvleg.

Derfor måtte Rasmus Falk tage overtrækstrøjen på igen, og FCK nøjedes i første omgang med at sende Benjamin Verbic på banen i stedet for Federico Santander. Ti minutter senere fik Falk chancen i stedet for Toutouh.

Porto overtog som ventet styringen efter at være kommet i overtal, mens FCK forsøgte at ødelægge hjemmeholdets rytme ved at trække så meget tid som muligt, hver gang bolden var ude af spil.

Først i overtiden kom der for alvor tryk på foran FCK's mål, men trods flere forsøg og en appel for straffespark fik FCK reddet 1-1 hjem.