Cornelius: FCK bedre rustet til pokalbrag end Brøndby

Den 24-årige bomber mener, at københavnerne i denne sæson har vist, at man råder over de dygtigste spillere, det bedste hold og den bredeste trup, selv om Brøndby under træner Alexander Zorniger er i fremgang.

- Styrkeforholdet er, at vi er det bedste hold, og Brøndby er det næstbedste.

- De har gjort det rigtig godt. Men vi har altså spillet fire gange mod dem, og vi har vundet to og spillet to uafgjorte - så vi har håndteret det bedst, og vi er favoritter i pokalfinalen, siger Cornelius.

Der er ifølge den kommende Atalanta-spiller mange underliggende faktorer, der gør, at FCK har været en tand bedre end Brøndby i de direkte dueller.

- Der er de enkelte spillere, og så har vi som hold præsteret godt. Vi har også spillet mange store kampe, som den her pokalfinale, siger Cornelius med henvisning til FCK's kampe i Champions League og Europa League.

- For os er pokalfinalen ikke nødvendigvis den største kamp i år - vi har spillet ti kampe, der er lige så store og vigtige for klubben. For Brøndby er det her den første kamp med den her betydning.

- Vi er måske mere rutinerede og vant til at håndtere det.

- Generelt har vi bedre materiale spiller for spiller, og jeg tror også, at vi har brugt flere penge på truppen.

- Vi har en lidt bredere trup og færre problemer, hvis vi får skader. Det gør, at man kan være stabil hele året. I pokalfinalen kan vi også stille et godt hold, siger han.

FCK vandt mesterskabet for tre uger siden. Efter en 1-0-sejr over Brøndby i Superligaen i Parken for ti dage, har holdet sat sin status som ubesejret over styr. Det er blevet til nederlag til FC Midtjylland og Lyngby som optakt til pokalfinalen.

- De sidste par kampe har det været lidt svært at motivere sig, siger Cornelius.

- Man vil gerne ville alle kampe. Men det har bare været svært at være helt oppe at ringe.

- I pokalfinalen er det noget helt andet. Den er meget afgørende. Der er den ene kamp. Så det er noget helt andet end de sidste par kampe.

Torsdagens pokalfinale i Parken fløjtes op klokken 17.00.