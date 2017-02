Cornelius: Arbejdet skal gøres færdigt mod Ludogorets

Andreas Cornelius kræver, at FC København udnytter et solidt udgangspunkt til at gå videre i Europa League.

Det mener Andreas Cornelius, efter at FCK på flot manér vandt 2-1 i Sofia for en uge siden.

- Vi behøver jo ikke at vinde. Vi kan også tabe. Det vil være skuffende, hvis vi ikke går videre. Det er ikke så vigtigt, om vi taber eller vinder. Det handler bare om at gå videre, siger Cornelius.

Det er et opgør, hvor den danske mesterklub skal vise, at den kan leve op til sidste uges sejr og gå videre til turneringens ottendedelsfinaler.

Cornelius mener, FCK har en god chance for at gå videre, da københavnerne kan nøjes med at spille uafgjort eller tabe 0-1.

- Før havde jeg nok vurderet vores chancer helt lige, men efter vores første kamp og vores gode udgangspunkt, er den tippet over til, at vi er favoritter til at gå videre.

- Jeg siger ikke, vi er favoritter til at vinde kampen, men at vi er favoritter til at gå videre, siger angriberen.

Ifølge Cornelius er det afgørende, at de danske spillere går velforberedte ind til kampen mod bulgarerne.

- Vi skal være gode til at lukke af for deres kontraspil. De har svært ved at spille mod et etableret forsvar, så derfor skal vi hurtigt på plads efter vores angreb.

- Vi skal sørge for, at de bliver nødt til at spille igennem os, i stedet for at de løber kontra mod os, forklarer han.

Torsdagens opgør mellem FCK og Ludogorets spilles klokken 21.05.