Conte hylder Terry efter flot karriere på Stamford Bridge

Chelsea har været suveræne i dette års Premier League og kunne med sejren mandag aften over Watford notere sig for den 29. sejr i sæsonen.

Det var Terrys kamp nummer 716 for Chelsea, men den første i startopstillingen siden 11. september 2016.

Efter denne sæson siger han farvel til Chelsea efter mere end 500 kampe som anfører for klubben.

Holdets manager, Antonio Conte, er sikker på, at Terry vil fortsætte sin karriere i en anden klub.

- John har taget beslutningen om at spille mere regelmæssigt og spille alle kampe, og har derfor valgt at forlade Chelsea. Det vil helt sikkert blive et stort tab for os i næste sæson, siger Conte.

Conte valgte til opgøret at stille med hele ni ændringer i startopstillingen. Selv lagde han ikke skjul på, at FA Cup-finalen om 12 dage spillede ind på den beslutning.

- FA Cup-finalen starter du ikke med at spille om lørdagen (på kampdagen, red.) Den starter du med at spille ti dage i forvejen. Jeg har tænkt mig at spille den i den bedst mulige form, forklarer han.

- Lige nu har jeg 13 eller 14 spillere, og de fortjener alle at spille i finalen. Jeg har nu 12 dage til at beslutte mig og vælge de spillere, der er i bedst form, siger han.

Chelsea og John Terry spiller søndag hjemme mod Sunderland, der allerede er rykket ud af Premier League. Vinder holdet den kamp, har de vundet 30 kampe i Premier League. Det er ny rekord.