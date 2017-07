Contador-tidstab overrasker dansk sportsdirektør

- Det var desværre i den dårlige ende. Det havde vi ikke regnet med, siger Kim Andersen, sportsdirektør hos Trek.

- Han blev åbenbart fanget i vinden. Jeg tror, han tabte godt et minut eller sådan noget, siger den danske sportsdirektør, kort efter at rytterne er kommet over målstregen.

Med tidstabet gled den syvfoldige grand tour-vinder ud af top-10 i klassementet og har nu mere end syv minutter op til førende Chris Froome (Sky).

Der venter to hårde bjergetaper onsdag og torsdag, og tidstabet gør måske, at Contador kan få lov til at køre væk, da han ikke for alvor udgør en trussel i klassementet.

Spanieren har tidligere vist sig villig til at angribe langt ude fra, men om han har benene til det, vides ikke.

- Det må tiden vise. Vi tror på, han har benene, men det havde vi også håbet på i dag (tirsdag, red.), siger Kim Andersen.

17. etape går over fire kategoriserede stigninger - to af dem uden for kategori, mens afslutningen ligger efter nedkørslen fra sidste stigning.