Contador tager kæmpe afskedstriumf i Froomes Vuelta-sejr

Søndag slutter løbet med paradeetapen til Madrid, hvor Contador har bebudet, at han sætter cyklen i garagen efterfølgende efter en lang karriere.

Chris Froome (Sky) var stærkest blandt resten af klassementfolkene og vinder Vueltaen, når han søndag triller over målstregen i den spanske hovedstad.

Dermed fuldfører briten sin mission med at vinde både Tour de France og Vuelta a España i samme sæson.

Han vinder foran Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) og Ilnur Zakarin (Katusha), mens Contador kravler op på fjerdepladsen.

Lørdagens etape var kun 113 kilometer lang, men den bød på tre modbydelige stigninger som afslutning - to stigninger i kategori 1 og den sidste stigning uden for kategori på Alto de L'Angliru med stigningsprocenter i nærheden af 30.

Det indbød til et hidsigt løb, hvor det for mange var sidste chance for en etapesejr og for klassementfolkene sidste chance for at køre Froome eller andre foranliggende nedad i klassementet.

Og rytterne skuffede ikke på en fremragende etape.

Hurtigt kom et større udbrud afsted, men der sad alt for mange interesser i feltet til, at lykkeridderne fik lov at komme langt væk.

Danske Søren Kragh Andersen (Sunweb) var med i udbruddet, og han kørte en flot etape. Han sad med helt fremme helt hen til sidste stigning.

Samtidig var det ekstremt dårligt vejr i området, så rytterne blev budt på rigelige mængder nedbør og tåge i højderne.

Den teknisk svære nedkørsel hen til L'Angliru var drivvåd, og det gjorde den ekstremt farlig. Marc Soler (Movistar) røg ned først helt i front, og i favoritfeltet var Vincenzo Nibali tæt på at styrte.

I bunden lancerede Alberto Contador karrierens sidste angreb med holdkammerat Jarlinson Pantano som hare.

Hurtigt blev udbryderne opslugt, og med 40 sekunder ned til favoritterne var der lagt op til en duel mellem Contador og favoritgruppen.

Spanieren splittede de enorme, jublende menneskemasser opad bjerget, og han tog en af de flotteste sejre, sporten har set i mange år.