Contador jagter Vuelta-podium: Svært men ikke umuligt

Cykelrytteren Alberto Contador (Trek) forfølger den sidste, spinkle mulighed for at afslutte en lang karriere med en topplacering, når finaleugen i Vuelta a España begynder tirsdag.

- Det bliver svært at nå podiet, men der kommer flere store etaper, så jeg må se, hvad jeg kan gøre. Der er selvfølgelig lang vej, siger Alberto Contador i en pressemeddelelse fra Trek.

Publikumsfavoritten er nede på niendepladsen, hvilket primært skyldes, at han mistede to et halvt minut til klassementfavoritterne allerede på 4. etape til Andorra.

Siden har han i vanlig angrebsivrig stil kæmpet sig fra en placering som nummer 30 til nummer ni. Men for at nå podiet, skal han lukke et hul på næsten to minutter op til den aktuelle nummer tre, Ilnur Zakarin (Katusha).

- Efter Andorra troede alle, at jeg var uden chance for at nå podiet. Men jeg fortalte mine holdkammerater, at jeg havde en dårlig dag med maveproblemer, og at podiet stadig var en mulighed, hvis alt går godt.

- Jeg har konkurrenter, der er meget stærke, specielt Miguel Ángel López (Astana). Men intet er umuligt, siger Alberto Contador.

Vuelta a España fortsætter med en 40 kilometer lang enkeltstart tirsdag.