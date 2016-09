Artiklen: Contador er glad for udbyttet af vildt Vuelta-angreb

Contador er glad for udbyttet af vildt Vuelta-angreb

Alberto Contador splittede Vueltaen ad med sit tidlige angreb søndag, og han er glad for resultatet.

Med et angreb efter blot seks kilometer af den 118,5 kilometer lange etape over tre stigninger splittede han feltet i stumper og stykker, og det blev kostbart for Tour de France-vinderen Chris Froome (Sky).

Selv en Alberto Contador (Tinkoff) et stykke fra sit topniveau kan være et for konkurrenterne farligt festfyrværkeri. Det beviste den spanske cykelstjerne igen søndag.

For løbets nummer to blev sat, mens førende Nairo Quintana (Movistar) rykkede med Contador. Det endte i et tidstab på 2 minutter og 43 sekunder til Froome, som nu er 3 minutter og 37 sekunder efter Quintana.

Contador endte selv med at blive sat med et halvt minut af Quintana til sidst, men den spanske Tinkoff-kaptajn var meget tilfreds med udbyttet af sit vilde angreb.

- Vi fik et godt udbytte. Både på etapen og i klassementet. Vi fik kørt et flot løb. Vi har nydt det, men alle vil være trætte i den sidste uge. Lad os se, hvordan det hele kommer til at gå, siger Alberto Contador til TV2 Sport.

- Jeg var besluttet på, at jeg ville åbne løbet. Da jeg kiggede på etapeprofilen, så jeg, at stigningerne var hårde. Derfor ville jeg bryde hele løbet op.

Det lykkedes i den grad, og Nairo Quintana endte som den helt store vinder, selv om han måtte se etapesejren gå til Gianluca Brambilla.

- Det gik langt, langt bedre, end vi regnede med. For at være ærlig var planen bare at se, om vi kunne skabe lidt forskelle til sidst, siger den førende colombianer ifølge feltet.dk

- Men man ved aldrig, hvad der sker. Det viste sig at være en helt fantastisk etape på den mindst tænkelige måde.

Den vilde etape resulterede også i, at hele 94 ryttere, deriblandt danske Magnus Cort (Orica-Bikeexchange) kom i mål næsten 23 minutter efter etapens tidsgrænse.

Vueltaens jury valgte dog efterfølgende at give dispensation til samtlige 94 ryttere, som dermed også kan komme til start mandag.

Næste etape indeholder blot en enkelt kategori-3-stigning midtvejs, inden det går nedad og fladt ind til mål, hvor sprinterholdene nok vil forsøge at markere sig.