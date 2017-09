Contador: Det kunne ikke slutte smukkere

Og den 34-årige spanier var lykkelig for sin afskedstriumf.

- Jeg kunne ikke have fået en bedre afslutning end dette, siger Contador ifølge AFP efter sin sejr.

- Der fandtes ikke et bedre øjeblik eller sted end dette til at sige farvel.

Stigningen til Alto de L'Angliru er en af de mest frygtede i alle grand tours med sine vilde stigningsprocenter tæt på 30, og naturligvis skulle Contador takke af på spektakulær vis.

Han lancerede et angreb på den våde og farlige nedkørsel hen til L'Angliru-stigningen, hvorefter han åd udbryderne én efter én og smed sine følgesvende én efter én.

På de sidste fem-seks kilometer var det bare Contador mod de jagtende klassementfolk, men de nåede aldrig op. Contador tog den smukkest mulige sejr i 11. time, inden han trækker gardinet for til det professionelle liv.

- I morges vidste jeg, at det her var min dag. At jeg var nødt til at sige farvel på denne måde, lyder det fra spanieren.

Det var samtidig hans eneste sejr i et stort løb i år. Og hvilket tidspunkt og sted at levere den på.

Chris Froome (Sky) sikrede sig den samlede sejr med en tredjeplads på etapen inden søndagens flade paradeetape til Madrid.

Og briten var fuld af lovord over for sin mangeårige rival, der løb med etapesejren.

- Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at hente Alberto, men han var for stærk. Stort tillykke til ham. At afslutte sin karriere på denne måde er smukt, lyder det fra Froome.