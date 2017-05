Colombianer henter fjerde Giro-etapesejr med vild spurt

Fernando Gaviria så ellers ud til at være håbløst bagefter i spurten på opløbsstrækningen, men den dobbelte verdensmester i banecyklingdisciplinen omnium satte turbo på til sidst.

Ireren Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) måtte se en etapesejr blive byttet til en andenplads, da Fernando Gaviria kom susende forbi til sidst.

Den 169 kilometer lange etape fra Reggio Emilia til Tortola var fuldstændig flad, så det var på forhånd ventet, at sprinterholdene ville gøre alt for at eliminere udbrud før afslutningen.

Etapen var nemlig den sidste deciderede sprinteretape i Giroen.

Knapt 22 kilometer før mål blev en udbrydergruppe indhentet, hvorefter det var tid for sprinterholdene til at tage over.

Herefter fulgte den afsluttende spurt, hvor Fernando Gaviria altså igen overtog showet.

I den samlede stilling fører Tom Dumoulin (Sunweb) fortsat.

Hollænderen har et forspring på knapt to et halvt minut ned til colombianeren Nairo Quintana (Movistar).

Geraint Thomas stillede ikke til start på etapen, da han var for medtaget til at fortsætte.

Sky-kaptajnen lå et stykke tilbage samlet, efter at han på 9. etape mistede cirka fem minutter til de øvrige ryttere i toppen.

Det skete efter et styrt forårsaget af en politimotorcykel.

Fredag blev de to ryttere Stefano Pirazzi og Nicola Ruffoni fyret af Bardiani-holdet.

De to italienske ryttere blev kort før Giro-starten taget for brug af doping, og analysen af b-prøverne har vist samme resultat, skriver cyclingnews.com.