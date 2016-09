Colin Todd vil skabe frygt på hjemmebanen

Vestjyderne har nu spillet tre hjemmekampe i streg uden at tabe, og det er Colin Todd godt tilfreds med, da han gerne vil have gjort det svært for modstanderne at besøge Esbjerg-stadion.

Det var samtidig Colin Todds, første møde med sin tidligere klub, og Esbjergs cheftræner kunne se sit mandskab spille 1-1 efter at have været i front ved pausen.

- Vi skal have andre hold til at føle, at det bliver svært at komme og spille her i Esbjerg. Vi havde en svær start mod FC København i vores første hjemmekamp, men herefter har vi været gode på hjemmebane. Igen i dag kunne vi have fået tre point.

- Vi har en svær kamp på tirsdag på hjemmebane, for selv om Silkeborg ligger under os, så skal vi stadig være klar, siger Colin Todd.

Han mener, at Esbjerg-spillerne er ved at lære, hvad han står for som træner.

- Holdet er ved at lære mine værdier, og jeg ser flere rigtig gode præstationer. Vi er på rette kurs, og vi skal fortsætte, som vi gør, siger cheftræneren.

Esbjergs Jeppe Andersen mener også, at der er fremgang at spore i klubbens kurs.

- Vi er på rette vej, og nu har vi spillet tre kampe uden at tabe, som har give fem point. Det er en god start. Når vi er på hjemmebane, så viser vi godt spil i perioder.

- Det er en fornøjelse at spille hjemme, hvor vi også får god opbakning, selv om der ikke har været så meget at juble over på det seneste, siger Esbjerg-anføreren.

Esbjerg får muligheden for at forlænge hjemmebanestatistikken, når Silkeborg i næste runde kommer på besøg.