Cleveland-træner kræver aggressivitet i næste finalekamp

Superstjernen LeBron James og hans holdkammerater fra Cleveland Cavaliers skal være hurtigere til at træffe beslutninger og spille mere aggressivt, hvis det skal lykkes at genvinde NBA-titlen.

Næste kamp finder sted søndag. Der spilles som altid bedst af syv opgør.

- Jeg ved, at vi spiller bedre på søndag. Men vi skal udnytte vores store chancer. Og vi skal være mere direkte, siger Tyronn Lue ifølge nyhedsbureauet AFP.

Golden State Warriors vandt første kamp 113-91 natten til fredag dansk tid.

Her pillede især Kevin Durant Cleveland fra hinanden ved at lave 38 point.

Lue vil ikke ændre sin startopstilling, når næste kamp bliver spillet søndag. Han er sikker på, at hurtigere boldomgang og mere aggressivt spil kan være nøglen til at slå Golden State.

- Vi må ikke blive fanget i at være ubeslutsomme. Det er sådan, at boldtab finder sted. Vi skal være aggressive og nå frem til kurven, og vi skal træffe de rigtige beslutninger, siger Lue.

Cleveland Cavaliers havde hele 20 boldtab i første kamp. Otte af dem kom fra playmaker LeBron James.

Golden State havde i skarp kontrast til Cleveland kun fire boldtab.

Golden State Warriors' midlertidige cheftræner, Mike Brown, forventer en hårdere kamp i næste opgør.

- Det er helt sikkert, at de vil gøre mere for at stoppe os, siger Mike Brown, der har taget styringen, mens den normale cheftræner, Steve Kerr, sidder ude med dårlig ryg.

- Alle kunne se, at de var meget optaget af at stoppe vores trepointsskytter. Det gav Kevin Durant muligheden for at køre direkte mod kurven, siger Brown.