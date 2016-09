En ti år yngre Claus Møller Jakobsen i en landskamp for Danmark mod Serbien. Fremover skal bagspilleren spille for TMS Ringsted i 1. division.

Claus Møller Jakobsen til TMS Ringsted

Her skal han tørne ud for TMS Ringsted i 1. division. Comebacket sker to år efter, at han stoppede karrieren efter kontraktudløb i Skjern.

- Jeg havde ikke troet, at jeg skulle tilbage på banen igen, men de har fået nogle skader nede i Ringsted og har spurgt, om jeg vil give en hånd her frem til jul. Det har jeg sagt ja til, siger Claus Møller Jakobsen til TV2 Sport.

Allerede lørdag eftermiddag kan han få spilletid, når TMS Ringsted møder Odder i landets næstbedste håndboldrække, for konditionen fejler intet.

- Min fysiske form er helt okay. Jeg har holdt mig nogenlunde i gang. Men en ting er at løbe en tur eller løfte nogle vægte i et styrkecenter. Det er noget helt andet at spille en håndboldkamp med de bevægelser, finter og spring, det kræver, siger han til TV2 Sport.

Den 39-årige bagspiller, der bliver 40 år lørdag i næste uge, var fire gange med til at vinde en bronzemedalje med Danmark ved en slutrunde. I 2006 vandt han Champions League med Ciudad Real.

Ud over Ciudad Real og to ophold i Skjern har han også spillet for de spanske klubber Altea, Ademar Leon og San Antonio.

Årsagen til Møller Jakobsens comeback er, at TMS er skadesramt i form af Lasse Sinding og Aki Egilsnes.