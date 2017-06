Christina Nielsen vil mere end at gennemføre Le Mans

Og i år vil Ferrari-køreren gerne præstere bedre end blot at gennemføre det prestigefyldte franske løb.

- Jeg vil gerne gøre det godt. Jeg tror aldrig, man kan forvente noget til et 24-timers-løb.

- For os handler det først om at gennemføre. Dernæst om at gennemføre uden store problemer. Og så måske gennemføre til en podieplacering.

- Jeg bryder mig ikke om kun at have et mål, siger Christina Nielsen.

Sidste år gennemførte hun løbet som den første kvindelige danske racerkører nogensinde. Og hun var tilfreds med at gennemføre løbet.

- Det var mit første Le Mans nogensinde, og vi var alle sammen nybegyndere. Det bliver en meget lang og hård karriere, hvis man kun er tilfreds, hvis man vinder.

- Det har jeg det helt fint med. Jeg har det godt med mit team, lyder det fra Christina Nielsen.

Hun stiller ligesom sidste år op i GTE Am-klassen.

Årets Le Mans går i gang lørdag klokken 15.