Christian Keller stopper karrieren til sommer

Bundproppen Viborg må efter forårssæsonen i Superligaen vinke farvel til Christian Keller, som ved sæsonens udgang indstiller karrieren.

Det skriver fodboldklubben på sin hjemmeside.

- Jeg har først besluttet mig her i vinterpausen efter at have tænkt over det i et stykke tid og har talt med både familie og venner om det.