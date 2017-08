Christian Eriksen brillerer i fornem Tottenham-premiere

Tottenhams trup til søndagens kamp var ikke meget anderledes end den trup, som klubben rådede over i sidste sæson. Kun højrebacken Kyle Walker, der er solgt til Manchester City, var fraværende i forhold til sidste sæson.

I stedet fik hans 20-årige navnebror Kyle Walker-Peters debut, da førstevalget Kieran Trippier er ude med en skade.

Første halvleg begyndte som ventet med Tottenham mest på bolden.

Hele 68 procent af spillet havde gæsterne i første halvleg, uden at de dog formåede at udnytte overtaget til at komme på tavlen.

I begyndelsen af anden halvleg gjorde Jonjo Shelvey livet svært for sine Newcastle-holdkammerater, da han fik direkte rødt kort for bevidst at træde Dele Alli over anklen i forbindelse med et spilstop.

Og knap et kvarter senere straffede gæsterne Newcastles ti mand.

Christian Eriksen kombinerede først med Harry Kane, inden han sendte et elegant indlæg ind i fødderne på Dele Alli, der kunne glide bolden i kassen.

Kort tid efter havde Christian Eriksen igen næstsidste fod på bolden, inden venstrebacken Ben Davies sendte bolden i mål fra kort afstand.

I overtiden blev Harry Kane spillet helt fri, men han sendte bolden på stolpen og har dermed fortsat aldrig scoret i august i Premier League.

I kampens afslutning fik Newcastle et par chancer for at reducere, men Hugo Lloris var godt på plads i gæsternes mål.

Det endte dermed med en optimal Premier League-premiere for sidste sæsons nummer to i England, mens oprykkerne fra Newcastle måtte skyde sin comebacksæson i gang med et nederlag hjemme på St. James' Park.