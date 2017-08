Christian Eriksen: Planen er at vinde mesterskabet

Alligevel jagter Tottenham det engelske mesterskab i den kommende sæson, fastslår klubbens dansker Christian Eriksen i et interview med fodboldmagasinet FourFourTwo.

- Det var andet år i træk, at vi kæmpede med om titlen. Planen er, at næste år skal være vores år. Vi krydser fingre, og vi håber alle på og drømmer om, at vi kan gøre det en plads bedre, end vi gjorde i sidste sæson.

- Så det bliver endnu mere spændende, siger Christian Eriksen.

Han leverede selv et pragtmål i en af testkampene før sæsonstarten, da Tottenham besejrede Paris Saint-Germain 4-2.

Efter ti minutter af det opgør trykkede danskeren af fra omkring 30 meters afstand til målet. Bolden bragede via undersiden af overliggeren i mål.

- Vi har bevist, at vi har kvaliteten til at konkurrere på højeste niveau, og selvfølgelig vil vi gerne vise det ved at vinde et trofæ.

- Når den nye sæson begynder, og vi kigger tilbage, så må vi være glade for klubbens bedste sæson i Premier League-historien. Vi kan være lidt irriteret over, at Chelsea vandt 30 kampe i stedet for de 26, vi præsterede, men hatten af for dem, siger Eriksen.

I interviewet, der udkommer på print til september, forholder Eriksen sig igen til FC Barcelona som fodboldklub, og danskeren slår fast, at der ikke er mange spillere, der siger nej til Barcelona.

For nylig pegede Manchester United-manager José Mourinho på Tottenham som den største rival til det engelske mesterskab.

- Alle taler om, hvor store beløb Manchester City har investeret. Men der er et andet hold, som jeg føler har gjort det godt på markedet - Tottenham, sagde Mourinho ifølge The Guardian.

Her mente Mourinho, at Tottenham har formået stort set at holde fast på truppen fra sidste sæson.