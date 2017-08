Christensen: Jeg skal vænne mig til Contes hårde træning

Den unge dansker har dog måttet vænne sig til det høje fysiske niveau, holdets italienske manager, Antonio Conte, lægger for dagen.

- Det startede allerede i sommer i træningslejren, der var meget hård.

- Jeg troede, man ville løbe meget til træning i Tyskland. Det gjorde man ikke, men det gør man så i England, også selv om vi lige har vundet en kamp, siger han.

Den hårde fysiske træning handler ifølge Christensen om, at Conte vil have, at holdet hele tiden skal holde sig i gang og ikke gå op og ned i tempo i løbet af ugen.

- Det er noget nyt, jeg lige skal vænne mig til, men man kommer i god form og er klar til at løbe de ekstra meter, siger danskeren.

Den unge forsvarskomet har været ejet af Chelsea siden 2013, men det er først i denne sæson, at han for alvor har fået chancen på førsteholdet efter et to år langt låneophold i tyske Gladbach.

Den danske landsholdsspiller er taknemmelig for endelig at få muligheden hos de engelske mestre.

- Conte har været ude og sige, at han stoler på mig, og det er jeg selvfølgelig glad for.

- Det er svært at få chancen, og jeg prøver at gribe den og arbejde hårdt hver dag, siger han.

Det er da også blevet til en del spilletid for den 21 år gamle forsvarsspiller. I sæsonens første Premier League-kamp mod Burnley blev det til 75 minutter, og ugen efter fik han alle 90 minutter mod Tottenham.

- Jeg ville gerne have spillet mere i søndags mod Everton, men jeg kan vel ikke klage, siger han.

Andreas Christensen er lige nu en del af den danske landsholdstrup til de to kommende VM-kvalifikationskampe mod Polen og Armenien.

Han fortsætter sæsonen med Chelsea 9. september, hvor holdet møder Leicester i Premier League.