Chris Froome efter Vuelta-klø: Det ser svært ud

Tour de France-vinderen erkender, at han har ryggen mod muren før den afsluttende uge i Vuelta a España.

- Det bliver en hel del sværere nu. Ét minut var til at overkomme, men tre minutter bliver ekstremt svært, siger han til ITV Sport ifølge feltet.dk.

Nairo Quintanas forspring blev øget på 15. etape søndag, da Alberto Contador (Tinkoff) og han førte an i et vildt angreb straks fra etapens start og kom afsted i et udbrud, der holdt til mål.

Angrebet knækkede Froome og hans Sky-mandskab, som senest under Tour de France viste, hvordan det kan sætte et helt felt af favoritter skakmat, hvis Sky-holdet får lov at diktere tempoet og beskytte Chris Froome frem til finalen.

Men det fik Tour de France-vinderens mandskab ikke lov til hverken søndag eller dagen forinden, hvor det også blev sat under voldsomt pres.

- Det var en hård etape for os. Drengene arbejdede en hel del i går, så vi var knap så friske som de andre hold i morges, siger Chris Froome efter 15. etape.

- Vi kom på bagkant, da Contador og Quintana slap afsted i morgenudbruddet, og vi formåede aldrig at komme os over det slag. Stor ros til dem - de kørte et meget klogt løb og tog en masse tid, lyder det til ITV Sport ifølge feltet.dk

Chris Froome ligger nummer to i den samlede stilling, men risikerer flere angreb frem mod fredagens 37 kilometer lange enkeltstart, hvor han forventes at tage meget tid på sine rivaler. Tid, som rivalerne gerne vil vinde på anden vis inden da.