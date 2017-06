Chiles målmandshelt: Jeg spillede ikke med vanlig styrke

Manchester City-målmanden har været skadet længe, og var ikke helt klar, selv om han endte med at sikre sydamerikanerne en plads i finalen.

- Jeg var skadet, og spillede ikke med min vanlige styrke, siger han til ESPN.

- Men jeg tager tingene meget roligt, og dette var en meget speciel kamp for os. Vi var i stand til at spille os i finalen, hvilket er vigtigt for os. Vi er ved at fuldende en meget vigtig cirkel, siger Bravo.

Bravo spillede sin seneste kamp for Manchester City tilbage i april og stod over i Chiles to første kampe i turneringen, der spilles i Rusland.

Men i holdets tredje puljekamp mod Australien var han tilbage i målet, og det comeback fik betydning i semifinalen.

Mens Chile scorede på de tre forsøg, de nåede at sparke i straffesparkskonkurrencen, så måtte Ricardo Quaresma, João Moutinho og Nani alle se Claudio Bravo redde deres forsøg.

- Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Jeg tror ikke, at dette kun er et tilfælde. Du må arbejde meget, studere din modstander. Vi spillede med vores hoveder. Vi var ret trætte til slut, men spillede både med vores hjerter og hjerner, siger målmanden.

Den anden semifinale spilles torsdag aften. Her mødes Mexico og Tyskland.