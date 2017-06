Chile og Tyskland spiller sig i semifinalen ved mini-VM

Tyskerne vandt 3-1 over Cameroun, mens Chile spillede 1-1 mod Australien, og dermed gik de to favoritter videre fra gruppe B.

Forud for søndagens kampe var der masser af spænding, for i princippet havde alle fire hold i puljen stadig muligheden for at gå videre.

Tyskland havde inden kampen mod Cameroun fire point og skulle bruge et enkelt point for at være sikker på at tage den ene af billetterne til semifinalen.

Efter 48 minutter satte tyskernes Kerem Demirbay bolden sikkert op i målhjørnet, og da Ernest Mabouka i det 64. minut indkasserede et direkte rødt kort for en alt for voldsom tackling, så det svært ud for Cameroun.

Og det blev værre endnu, for kun to minutter senere scorede Timo Werner på et akrobatisk hovedstød, der fangede Camerouns målmand på det forkerte ben.

Men Cameroun kaldes ikke "De Utæmmelige Løver" for ingenting, og i det 79. minut dukkede Vincent Aboubakar op med hovedet først på et indlæg og snittede bolden i mål til en 1-2 reducering.

Men lige lidt hjalp det for Cameroun, for Timo Werner satte det sidste søm i kisten i det 81. minut, da han sparkede bolden ind til 3-1, som blev resultatet af kampen.

I gruppens anden kamp sikrede Chile sig den anden semifinaleplads, da holdet spillede 1-1 mod Australien, som skulle vinde med minimum to mål for at gå videre.

Australien kom ellers foran ved James Troisi efter 42 minutter, men i det 67. minut scorede Chiles Martin Rodriguez til slutresultatet 1-1.

Chile slutter på andenpladsen i gruppen med fem point, mens Tyskland tager førstepladsen med syv point. Australien ender på tre point, og sidst i gruppen ender Cameroun med et enkelt point.

Onsdag møder Chile vinderen af gruppe A, Portugal, mens Mexico og Tyskland torsdag spiller den anden semifinale i turneringen, der også kaldes mini-VM.