Chelsea sender serber videre efter ni år

Ivanovic er en af blot fem udlændinge, som har opnået mere end 300 kampe for London-klubben. De andre fire er Didier Drogba, John Obi Mikel, Petr Cech og Gianfranco Zola.

I løbet af sine ni år i Chelsea har Ivanovic været med til at vinde Premier League to gange, FA Cuppen tre gange samt Champions League, Europa League og Liga Cuppen en enkelt gang.

I 2013 havde han en stor aktie i Chelseas triumf i Europa League. I det tredje minuts overtid scorede han sejrsmålet i finalen mod Benfica.

I Rusland har 32-årige Ivanovic fået en kontrakt, der løber i to og et halvt år.

- Jeg havde et håb om at komme tilbage til Rusland for at spille. Jeg er motiveret, og jeg tror, jeg kan spille for klubben i mange sæsoner på topniveau, siger Ivanovic til Zenits hjemmeside.

Før skiftet til Chelsea i januar 2008 spillede han for russiske Lokomotiv Moskva.

Ivanovic har spillet 92 landskampe for Serbien, og i flere af dem har han været anfører. Han står noteret for 12 mål i nationaldragten.