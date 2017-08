Chelsea og Arsenal kan teste nyt koncept på straffespark

Hvis de to London-klubber ender med at skulle afgøre dysten i en straffesparkskonkurrence, bliver det nemlig efter et nyt format.

I stedet for det kendte format, hvor de to hold skiftes til at sparke et straffespark, vil holdene skulle sparke efter det såkaldte ABBA-koncept.

Først afvikler det ene hold ét spark, hvorefter holdene skiftes til at afvikle to spark i træk. Konceptet er sammenligneligt med tennissportens tiebreak.

Testen af det nye format sker på baggrund af, at det statistisk er bevist, at det er en fordel at skyde først efter det velkendte koncept i straffesparkskonkurrencen.

Den nye afvikling vil være gennemgående i alle engelske turneringer i den kommende sæson, lød det i en pressemeddelelse fra Det Engelske Fodboldforbund (FA) tidligere på ugen, skriver Daily Mail.

Er stillingen uafgjort efter de 90 minutter i søndagens Community Shield, springer man i øvrigt direkte til straffesparkskonkurrencen uden at afvikle forlænget spilletid.

Der er kickoff på Wembley klokken 15.