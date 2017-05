Chelsea-manager: Wenger fortjener at blive i Arsenal

- Jeg tror helt sikkert ikke, at det er Arsènes sidste kamp i morgen. Jeg mener, at han fortjener at arbejde med Arsenal. Han har vist i 20 år, at han er en stor manager.

- Han har gjort et fantastisk arbejde, og det er kun i denne sæson, de har misset Champions League. Jeg mener, det viser, at han har gjort et stort stykke arbejde.

- Han har vundet titler med klubben, og jeg kender ganske godt Arsenals historie i FA Cuppen og også med Arsene.

- De har vundet mange titler i denne turnering, siger Antonio Conte i forbindelse med det obligatoriske pressemøde før finalen.

Italieneren blev spurgt, om han vurderer franskmanden til at være en af de største managere i fodboldverdenen:

- Helt sikkert. Helt sikkert. Når du bliver så længe i den samme klub, og vi taler om et stort hold som Arsenal og ikke et simpelt hold, så må vi overveje, om han ikke er en af de største managere i historien, siger Conte.

Vinder Chelsea FA Cup-finalen, så vil Conte have ført klubben til The Double i sin første sæson, og italieneren ser gerne, at det bliver til mange flere sæsoner i spidsen for Chelsea.

- I øjeblikket er min situation meget klar. Jeg har to år tilbage af min kontrakt med klubben.

- Hvis klubben giver mig mulighed for at blive her og forlænge min kontrakt, så er jeg helt sikkert indstillet på at gøre det.

- Vi har de samme idéer om, hvordan vi forbedrer holdet i fremtiden. Jeg er glad for denne sæson. Jeg er glad for at blive her, og jeg håber at blive i mange år, siger Conte.

Ifølge manageren er der ingen skader i Chelseas trup før finalen, mens Arsenal har Laurent Koscielny ude med karantæne og flere spillere i de defensive rækker, som er tvivlsomme på forhånd.

FA Cup-finalen spilles på Wembley lørdag aften med kickoff klokken 18.30.