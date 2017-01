Chelsea jagter vild ligarekord mod Tottenham

Med en sejr over Tottenham onsdag aften kan Chelsea nå op på 14 ligasejre på stribe i samme sæson.

Siden er holdet vadet fra sejr til sejr i Premier League, og hvis det bliver til endnu en sejr onsdag aften over Tottenham, slår Chelsea rekorden for flest sejre i træk i samme Premier League-sæson.

Tre kampe på stribe uden sejr i september fik Chelsea-manager Antonio Conte til at gå over til en 3-4-3-formation.

En sejr i London-derbyet vil være Chelseas 14. på stribe, og holdet kan med en sådan åbne en føring på otte point i toppen af tabellen.

Arsenal formåede lige efter årtusindskiftet også at vinde 14 kampe i træk, men det strakte sig over to sæsoner.

Manager Antonio Conte er blevet en bragende succes i Chelsea, og blandt spillerne er der lutter pæne ord at sige om den tidligere italienske landstræner.

- Det er godt for os at have en manager, som ikke blot er en chef, men en person, som vi kan tale med - en person, hvis opbakning vi kan regne med i svære tider, siger holdets topscorer, Diego Costa, ifølge Reuters.

Imellem Chelsea og rekorden står London-rivalerne fra Tottenham, som også er i god form blandt andet takket være en velspillende Christian Eriksen.

Tottenham kommer til kampen med fire sejre på stribe og en afstand på ti point op til Chelsea.

Derfor er der pres på hjemmeholdet, og Tottenham-manager Mauricio Pochettino mener, at Tottenham skal kæmpe i hele Premier Leagues tjeneste.

- Det bliver en meget hård kamp og en god chance for os til at stoppe dem og minimere deres forspring, siger den argentinske manager ifølge eurosport.com.

- Jeg mener, det er vigtigt for både os og Premier League, at vi jagter sejren, så vi stopper dem og mindsker afstanden.

Ifølge Antonio Conte er det kun pointene og ikke den mulige rekord, der rumsterer i hans hoved.

- Tal betyder ikke noget, hvis ikke du vinder titlen, lyder det fra italieneren ifølge BBC.

Chelsea vandt 2-1 i de to holds første møde i denne sæson.

Ved den lejlighed scorede Christian Eriksen Tottenhams enlige mål på et flot langskud.

Kampen onsdag spilles klokken 21.