Chelsea genopretter stort forspring i Premier League

Med en 2-1-sejr på udebane over West Ham er Chelsea igen ti point foran nærmeste forfølger.

Antonio Contes mænd lod sig ikke gå på af, at forfølgerne Tottenham og Manchester City vandt deres kampe søndag, for mandag aften tog topholdet den forventede sejr på udebane over West Ham.

Chelsea vandt med 2-1 i en kamp, der var så godt som afgjort kort inde i anden halvleg, da en helt fri Diego Costa satte knæet på bolden efter et hjørnespark og bragte sit hold to mål foran.

Gæsterne var gået til pausen med en 1-0-føring, som Eden Hazard sørgede for med sin scoring efter 25 minutter.

Den belgiske playmaker modtog bolden fra Ngolo Kanté, spillede bande med Pedro, inden han rundede West Ham-målmand Darren Randolph og afsluttede et perfekt kontrastød.

Chelsea optrådte med topholdets sikkerhed og havde kontrol over tingene i samtlige 90 minutter.

Efter Costas 2-0-scoring mistede West Ham den sidste lille tro på, at der kunne lure en overraskelse, og de sidste 40 minutter blev tunge at komme igennem for neutrale tilskuere.

At Manuel Lanzini fik lov at reducere i overtiden var en lille trøst for hjemmepublikum, men målet reddede ikke spændingen, og cifrene 1-2 lyder tættere, end det i virkeligheden var.

Chelsea har igen ti points forspring ned til Tottenham i Premier League, hvor West Ham ligger midt i rækken på en 11.-plads.