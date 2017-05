Chelsea-anfører hylder mesterholdets arbejdsmoral

Den engelske forsvarsspiller Gary Cahill hylder sit hold, Chelsea, efter at det fredag lykkedes at hjemføre Premier League-titlen med en 1-0-sejr over West Bromwich Albion.

- Man må nyde de her øjeblikke, når man arbejder så hårdt hele sæsonen for at ende med at stå her. Vi har hele vejen igennem sæsonen været det bedste hold i ligaen, siger Gary Cahill efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.