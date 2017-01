Chefen giver ros: Men Christian Eriksen skal blive bedre

Tottenham-manager Mauricio Pochettino er tilfreds med Eriksen, men han ved, at danskeren har mere i sig.

- Jeg synes, at han er en af de mest kreative spillere i Premier League.

Det slår Tottenham-manager Mauricio Pochettino fast over for Sky Sports.

Christian Eriksen gør det i øjeblikket stærkt for Tottenham, men danskeren kan blive endnu bedre.

- Hele vores hold har efter min mening forbedret sig over de seneste to år. Vi skal fortsat forbedre os meget, men den måde, vi gør tingene på, passer perfekt til ham, siger Pochettino.

Christian Eriksen fik i begyndelsen af denne sæson på puklen for at score for lidt, men efterfølgende har den danske midtbanespiller taget revanche og scoret fem gange i Premier League.

Den 24-årige dansker er også blandt de spillere, der leverer flest målgivende afleveringer i ligaen.

- Han har leveret nogle meget gode præstationer de seneste måneder, og vi er meget glade.

- Men det er sådan i fodbold, at det aldrig er nok, og han kan også forbedre sig.

- Vi står klar til at presse ham til at forbedre sig hver dag og komme op på et andet niveau, siger Tottenham-manageren.

Argentineren er generelt godt tilfreds med den nuværende Tottenham-trup, der i øjeblikket befinder sig på en tredjeplads efter førerholdet Chelsea og Arsenal i Premier League.

Tottenham-holdets form har været opadgående i et godt stykke tid, og Mauricio Pochettino ser ingen grund til at hente nye spillere i transfervinduet.

- Allerede den første dag i januar sagde jeg, at det ikke var planen at købe spillere.

- Hvis det er muligt at hente en helt særlig spiller, så måske, men det er ikke sket endnu, siger han.

Tottenhams næste opgave er lørdag, hvor Wycombe fra Englands tredjebedste række venter i Liga Cuppen.