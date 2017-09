Champions League gør ishockey-mestre sæsonklar

De seneste to sæsoner har Esbjerg Energy skudt og skøjtet sig til DM-guldet, og før ligastarten regnes holdet blandt mesterskabsfavoritterne.

Esbjerg burde også være et skridt foran konkurrenterne på nuværende tidspunkt.

Holdet har fra 25. august til 2. september spillet fire kampe i Champions Hockey League, og selv om det er blevet til fire klare nederlag, har dobbeltmøderne med den svenske ishockeymester, HV71, og tjekkiske Trinec fået holdet i bedre form, end træningskampe ville kunne have fået.

Det siger Esbjergs canadiske mestertræner, Mark Pederson.

- Vi er kommet hurtigt i omdrejninger, for vi har spillet i tempofyldte kampe mod meget dygtige modstandere i Champions League.

- Vi har lært meget af at blive tvunget op i gear, og jeg kunne mærke, at vi blev bedre fra kamp til kamp. Så jeg ser det som en klar fordel, at vi har haft betydende kampe, inden ligaen begynder, siger træneren.

Paradoksalt nok kan en kedelig målscore på 4-21 bruges til noget positivt, mener han.

- Vi lærte, at når vi laver fejl mod så dygtige modstandere, bliver vi straffet. Det blev spillerne meget bevidste om, og koncentrationen blev større og fejlene færre.

- Tager vi de erfaringer med os, bliver vi svære at slå, siger Mark Pederson.

Også på direktionsgangen ser man en bonus ved at deltage i turneringen.

Modsat for eksempel basketballklubben Bakken Bears' Champions League-eventyr og flere håndboldklubbers deltagelse i europæiske turneringer kommer Esbjerg ud med et overskud, siger direktør Peder Krogsgaard.

- Deltagelsen har også den sideeffekt, at vi får fremvist vores spillere på den internationale scene. Det gør det attraktivt at spille hos os.

- Vi har eksempelvis fået Felix Scheel tilbage til Danmark efter ni år i Sverige. Han er blandt andet skiftet for at spille Champions League og for at komme tættere på landsholdet, siger direktøren.

I oktober venter de to sidste Champions League-gruppekampe for Esbjerg. Her skal vestjyderne ude og hjemme møde sidste års grundspilstoer i den tyske liga, Mannheim. Uanset resultaterne kan Esbjerg ikke gå videre.

En deltagelse i turneringen igen næste år kræver endnu et DM-guld, og det sigter holdet mod.

- Vores mål er at være med fremme, når det hele skal afgøres. Ingen af mine spillere vil være tilfredse med at blive nummer fem. Arbejder vi i fællesskab, er jeg sikker på, at vi igen er med til det sidste, siger Mark Pederson.

Der afvikles fem kampe fredag aften. Esbjerg indleder sæsonen ude mod Frederikshavn klokken 19.